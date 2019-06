O município de Brasileia receberá no mês de julho através de uma articulação da Prefeita Fernanda Hassem, e equipe, junto ao Governo Estadual e Governo Federal mais uma edição do Projeto Rondon ‘Operação Vale do Acre’.

O Projeto terá inicio no Acre a partir do dia 5 de julho, em Brasileia os estudantes e professores das Universidades de Santa Catarina (Univali – Itajaí/SC) e de São Paulo (Unisanta – Santos/SP), chegaram no dia 8 de julho, iniciando o cronograma de atividades e capacitação organizada juntamente com as secretarias municipais de Planejamento, Assistência Social, Saúde, Educação, Gabinete, Cultura, Comunicação, Setor de Cadastro, Obras, Agricultura, e Meio Ambiente.

O Projeto Rondon, criado há 51 anos, tem como objetivo levar universitários para diferentes localidades brasileiras oferecendo capacitação através de palestras e atividades sobre novidades no mercado, técnicas mais utilizadas, sustentabilidade, gestão e principais medidas para aumentar a lucratividade.

As capacitações que serão minitradas por 16 estudantes 4 professores e 1 sargento do exercito em Brasileia são realizadas conforme a realidade do município, com carga horária de 12 horas divididas em 3 períodos, destinado ao público alvo: agricultores, pecuaristas e pequenos produtores.

Serão realizadas três oficinas, uma voltada à agricultura, outra à pecuária e a última aos pequenos produtores. Inicialmente será realizada a palestra sobre cada área, em seguida os participantes serão estimulados a trocarem experiências sobre suas atividades e, ao final da oficina, serão realizadas atividades que promovam a fixação dos assuntos abordados.

