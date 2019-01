A Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria de Educação, visando melhorar a qualidade da merenda escolar que será ofertada aos alunos das escolas municipais, realizou na quarta-feira, 30, uma capacitação com o tema Manipulação de Alimentos, ofertada a todas as merendeiras da cidade e da área rural, graças à parceria com o SEBRAE.

A capacitação contou com a presença da Secretária de Educação Luíza Amaral, no ato representando a prefeita, Nutricionista Ildicélia Ferreira, Itamar Costa da Vigilância Sanitária, Hellem Kelma do SEBRAE, que ministrou a palestra sobre manipulação de alimentos e Fernando Carvalho, palestrante sobre Relações Interpessoais.

A palestrante do SEBRAE, Hellem Kelma, destacou a parceria com a prefeitura, e falou que a formação das merendeiras irá proporcionar melhoria na qualidade da merenda nas escolas, “O SEBRAE foi procurado pela prefeitura para realizar a palestra sobre manipulação de alimentos. Considero um tema importante, porque quando se trata de alimentos precisamos ter todo cuidado, estamos dando dicas de como conduzir melhor os alimentos, como separar alimentos de produtos de limpeza, para que gere um bom atendimento às crianças”, disse.

Nutricionista da Prefeitura de Brasiléia, Ildicélia Ferreira, afirma que a capacitação proporcionada às merendeiras vem fortalecer o trabalhado realizado nas escoas desde 2013, e agora com a pareceria do SEBRAE. “A capacitação das merendeiras vem sendo realizada no município desde 2013 pela nossa equipe, agora estamos fortalecendo esse trabalho com a parceria do SEBRAE, a formação das merendeiras que atuam direto com a alimentação na escola vai garantir maior qualidade no preparo e cuidado da merenda de cada escola”, afirmou.

A Secretária de Educação Luíza Amaral, falou que a formação contribui para que as merendeiras ampliem o cuidado com a alimentação e desenvolva também uma boa relação com o aluno. “Oferecer uma boa merenda aos alunos é uma orientação da Prefeita Fernanda Hassem. O aluno tem que ser bem tratado na escola, com merenda e atendimento de qualidade”.

Vale ressaltar que a Prefeitura de Brasiléia irá fomentar pelo menos 30% dos recursos da alimentação escolar com a aquisição de alimentos diretamente da agricultura familiar, visando maior qualidade dos alimentos e geração de renda ao trabalhador rural do município.

Comentários