Campeonato de Futsal do Bairro Ferreira da Silva premia vencedores, Grêmio foi campeão na disputa que reuniu 14 times

Por Eldson Júnior – SECOM/PMB - Vídeos: oaltoacre.com

Com a presença da Prefeita de Brasileia Fernanda Hassem (PT), acompanhada do Gerente de Esportes Clebson Venâncio, Secretário de Planejamento Francélio Barbosa, Vice-presidente da Câmara de vereadores Marquinhos Tibúrcio, além da grande presença da comunidade, foi realizado o encerramento da grande final do Ferreirão 2019 com transmissão ao vivo pela Aldeia FM 90.3.

A mais de 14 anos o bairro não recebia atividade esportiva da magnitude do futsal Brasileense, onde contou com a presença da comunidade em todas as partidas. A competição envolveu mais de 200 atletas divididos em 14 equipes, o selecionado da equipe do Grêmio sagrou-se campeão ao derrotar a equipe Casa das Alianças pelo placar de 8 a 2 na grande final.

O Atleta da equipe Grêmio Brasileense, Giovane da Silva, autor de quatro dos oito gols marcados na final, destacou a conquista.

“Foi um campeonato bem organizado. Muitas equipes boas ficaram no meio do caminho mais graças a Deus conseguimos chegar a final e sair com o título, agora é só comemorar”, disse o Atleta.

O Gerente de Esportes Clebson Venâncio destaca o sucesso da competição.

“Momento especial e esperado, onde o público compareceu. Agradecer a prefeita, Fernanda Hassem, pela dedicação que ela tem ao esporte trazendo essa inovação para o bairro. Uma forma de inclusão social com a comunidade e tenho certeza que é o primeiro de muitos”, disse Clebson.

A Prefeita Fernanda Hassem, que prestigiou a grande final destaca o sucesso da competição.

“Brasileia já é conhecida pelo nosso futsal, que tem acreditado que tem investido para o nosso campeonato municipal. Mas aqui também, com essa inovação trazendo os esportes para os bairros. E aqui no Ferreira Silva foi um sucesso de público em todas as partidas. Eu acredito que efetivamente a gente pode fazer educação e formação de pessoas com o esporte”, destaca a Prefeita.

A equipe campeã Grêmio Brasileense, além do título e o prêmio em dinheiro no valor de 2 mil reais, garantiu uma vaga na Segunda Divisão do Campeonato Brasileense de Futsal 2019. Essa é mais uma ação da gestão que reconhece a importância do esporte para melhor qualidade de vida e inclusão social, e por isso continuará investindo no esporte municipal.

