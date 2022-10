Prefeitura de Brasiléia encerra Outubro Rosa com mais de 500 atendimentos nas UBS’s

O Governo do Estado do Acre, através do DERACRE, em parceria com a prefeitura de Brasiléia realizou nesta quarta-feira,26, serviço de melhorias no ramal do

Pólo Agroflorestal, quilômetro 04.

Os trabalhos de Tapa- buracos nos pontos críticos, foram acompanhados pelo Vice-prefeito Carlinhos do Pelado e pelo secretário Francisco Lima.

A equipe trabalha no intuito de garantir melhor trafegabilidade aos moradores da zona rural de Brasiléia.

O Secretário municipal de Obras, Lima Andrade, fala a respeito do trabalho realizado no ramal. “ Nós recebemos a determinação da prefeita Fernanda Hassem, atendendo reivindicação daquela comunidade, para que nós pudéssemos estar fazendo operação tapa-buraco, através de parceria com o Governo do Estado, por meio do Serviço de Estradas de Rodagens do Acre (DERACRE), e durante dois dias estaremos no Pólo Wilson Pinheiro realizando esse trabalho, para dar mais condições de trafegabilidade aos moradores”, afirmou o secretário.

O Vice-prefeito Carlinhos do Pelado acompanha a equipe. ” Estamos no ramal do Pólo realizando esse trabalho, feito por meio da nossa parceria com o Governo, onde aproveitamos para agradecer ao apoio do Diretor- presidente do Deracre, Petrônio Antunes, esse serviço dará mais condições para que os moradores possam trafegar com mais segurança”, concluiu Carlinhos do Pelado.

Além do local, a equipe trabalha com duas equipes no ramal do quilômetro 19, realizando serviços de retirada de pontos críticos, sobretudo para atender a comunidade escolar.

