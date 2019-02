Prefeitura de Brasileia entrega cartão auxílio alimentação para servidores municipais

Como forma de valorizar o servidor e atendendo a reivindicação das categorias, a Prefeita, Fernanda Hassem, realizou na quinta-feira, 31, a entrega dos cartões de auxílio alimentação para os servidores efetivos municipais da saúde e administração, no centro cultural Sebastião Dantas.A solenidade contou com a presença do vice-prefeito, Carlinhos do Pelado, dos Secretários Municipais, Francisco Dantas, Presidente do Sindicato da Saúde Municipal além dos servidores e equipe municipal.

No ato foram entregues 146 cartões para os servidores da Administração e 161 cartões para os servidores da saúde, ambos no valor líquido de R$ 220,00. Um investimento de aproximadamente meio milhão de reais durante os dez meses de beneficio.

Servidor da administração municipal, Antônio Felix, destaca o benefício inédito para a categoria.

“Uma coisa que nunca aconteceu. Nossa prefeita, Fernanda Hassem, está de parabéns, nosso sindicato, muitos criticavam, mais está aí. Graças a Deus todos estão vendo acontecer. Devemos agradecer a nossa prefeita, não podemos esquecer que isso é uma coisa inédita”, destacou o servidor.

Para o nutricionista, Douglas Vieira, servidor da Secretaria Municipal de Saúde, é um incentivo a mais para a categoria. “É um grande ganho da categoria, através do sindicato dos servidores da saúde. A gente servidor agradece o empenho, o esforço da gestão atual, justamente ainda pra incentivar cada vez mais”, disse Douglas.

A Prefeita, Fernanda Hassem, destaca a conquista como um motivo de grande privilégio.“Sabemos do problema econômico que os municípios vêm passando, o país e o estado vêm passando. E a gente através de um planejamento, a nossa gestão, a nossa equipe da prefeitura de Brasiléia a anos vem se preparando e dialogando com os sindicatos e com os servidores. E sabemos que o verdadeiro patrimônio da prefeitura, são os servidores, são os nossos funcionários. Prefeito não faz nada só, vice-prefeito também não faz nada só, precisamos de uma equipe e uma equipe valorizada e motivada”, ressaltou Fernanda.

Essa é mais uma conquista da gestão para a valorização do servidor municipal. No ano de 2018, a Prefeitura de Brasiléia investiu mais de R$1,2 milhões também em cartão auxílio alimentação para os servidores da educação do município.

Por Eldson Júnior/SECOM

