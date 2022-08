Prefeitura de Brasiléia entrega folha para 664 novos contemplados do Auxílio Brasil

Município pontuou a segunda maior nota de qualificação da Rede pública de ensino.

Investimento. Essa é a palavra-chave que coloca a educação da Rede pública municipal de Brasiléia em destaque, na qualidade de ensino no Estado do Acre.

Brasiléia é atualmente, um dos municípios do Acre com maior nota (6,4 ), no Índice da Qualificação da Educação.

O resultado do índice foi divulgado pela Secretaria Estadual de Educação (SEE), e publicado no Diário Oficial.

O índice é resultado de um cálculo que leva em conta a nota recebida pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, (IDEB), criado pelo Governo Federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas, assim com a taxa de abandono escolar, e foi aplicado nos 22 municípios do Estado.

Além disso o município empatou com a capital Rio Branco no IDEB ( Índice de Desenvolvimento da Educação).

A educação é uma das prioridades da gestão atual, onde a Prefeita Fernanda Hassem não tem medido esforços para que alunos, professores e equipes possam desenvolver seu trabalho nas escolas, e possam ter seu trabalho reconhecido em todo o Estado.

O destaque na Rede municipal de ensino é fruto de investimento na qualidade profissional de professores, coordenadores e equipe gestora. Além de cursos de capacitação, na área urbana e rural, atualmente as escolas que compõem a Rede de Ensino do município, contam com reestruturação na maioria de seus espaços físicos, ampliação e novas salas de aula, equipadas e climatizadas. Tais ações públicas refletem no resultado do ensino-aprendizagem.

A secretária municipal de Educação, Francisca Oliveira, explica que esse resultado é fruto do compromisso da gestão com ensino aprendizagem e de todos os trabalhadores em educação. “Esse é um resultado do envolvimento de todos os trabalhadores da educação de maneira especial as equipes gestoras, professores, técnicos da SEME, o nosso acompanhamento juntos as escolas, as formações e as nossas intervenção, que tem contribuído para esse resultado. Todos os investimentos realizados pela prefeita Fernanda Hassem, tem sido um trabalho intensivo de ações que são pertinentes a educação”, explicou.

A Prefeita Fernanda Hassem tem investido na qualidade de ensino, na comodidade dos espaços e na infraestrutura das escolas, proporcionando um ambiente escolar aconchegante e agradável, o que reflete diretamente na qualidade de ensino.

“A educação é a base de tudo, e nosso trabalho é garantir que a comunidade escolar do município possa realizar suas atividades, principalmente com qualidade no ensino. Temos trabalhado no sentido de proporcionar todas aa condições para os alunos e profissionais da educação, e o resultado tem sido bastante satisfatório. Essa é uma conquista de todos”, enfatizou a Prefeita Fernanda Hassem.

