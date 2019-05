Raylanderson Frota – SECOM

A Prefeitura de Brasileia,através da secretaria de cultura e esporte, em parceria com a Fundação Elias Mansour realizou na noite de quinta-feira (2), o encerramento do curso de Iniciação Teatral realizado no Centro Cultural Sebastião Dantas.

O objetivo do workshop é a fomentação da cultura teatral, buscando trazer mais entretenimento para a população e ocupação para os jovens. O curso teve duração de 26 dias, com a carga horária de 80h e formou 34 alunos de todas as idades.

O teatrólogo Kleber Barros falou da satisfação em retornar a Brasileia e promover a formação de novos atores e atrizes. “Quero agradecer a Deus e ao povo de Brasileia que sempre me acolheram, desde 1968, para mim é uma enorme satisfação finalizar o curso, saio impressionado com a qualidade e criatividade dessa turma, vim para ser o professor e saio como aprendiz. Quero agradecer a realizadora desse evento, a Prefeita Fernanda Hassem, pelos entusiasmos e a crença na cultura”, disse Kleber Barros.

O Secretário de Cultura, Raimundo Lacerda, enalteceu a importância do teatro para o município. “O teatro tem um significado muito grande na vida de cada pessoa, hoje podemos acompanhar as crianças e adolescentes recebendo seus certificados de conclusão do curso de iniciação teatral. A gestão da Prefeita Fernanda Hassem vem desde o inicio fazendo com que Brasileia respire cultura e envolvendo essas crianças e jovens na pratica da arte, que vamos combater a violência e a prática do mal. Quero agradecer a Fundação Elias Mansour, na pessoa do Kleber Barros, a Prefeita Fernanda Hassem por acreditar que através de uma oficina de arte possamos descobrir tantos talentos”, finalizou Lacerda.

