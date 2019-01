A gestão municipal vem investindo nos trabalhos voltados à aprodução rural. No Pólo Agroflorestal, Wilson Pinheiro, estão sendo finalizados os trabalhos do Plano Agrícola Municipal, com o programa de açudagem, que já beneficiou mais de 31 famílias.

Além deste, também estão sendo desenvolvidos os trabalhos de preparo do solo para o plantio de milho no km 13, onde foram atendidas mais de 80 famílias e recuperação de pastagem no ramal da Esperança, onde 12 famílias foram beneficiadas.

Todos esses serviços visam garantir uma produção sustentável ao trabalhador rural, como forma de geração de renda e sustento das famílias.

Recentemente assumiu a Secretaria de Agricultura, Zé Gabriele, que fala desse novo desafio.

“Aceitei o convite da Prefeita, Fernanda Hassem, para assumir a Secretaria de Agricultura para dar continuidade a esse ótimo trabalho que vem sendo realizado pela gestão. Estamos trabalhando, mesmo no inverno com o programa de açudagem, preparo de solo e recuperação de pastagem e assim continuamos, com muitos investimentos para nossa comunidade rural”, finalizou o secretário.

