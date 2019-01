A Prefeitura de Brasileia, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com o Exercito Brasileiro deram inicio na manhã de terça-feira (15), a campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti, causador das doenças da dengue, zika vírus e Chikungunya.

A ação tem como objetivo conscientizar a população de sua responsabilidade no combate e prevenção ao mosquito e será realizada em todo território municipal, área urbana.

O secretário de saúde, Francisco Borges, falou a respeito da ação. “Essa ação é uma de intensificação do trabalho que já realizamos no município, começamos pelos bairros Eldorado e Alberto Castro por conta do maior índice do mosquito identificado nessa região. E nós estamos pedindo que os moradores se conscientizem e nos ajude no combate ao mosquito”, falou Borges.

A ação está sendo realizada nos Bairros Eldorados e Alberto Castro e terá duração de 4 dias, terça e quarta-feira no Eldorado e quinta e sexta-feira no Alberto Castro. Na semana seguinte irá para outras regiões da cidade.

O morador Duplani de Souza falou da importância da ação. “É importante termos os cuidados necessários desde o armazenamento dos materiais até com as tampas de garrafas nos quintais, temos a ação do poder público intensificando na prevenção e combate ao mosquito, mas a população também pode fazer muito começando pela retirada de entulhos e vasilhames dos quintais. Sempre que tenho oportunidade limpo meu quintal, a frente da minha casa e converso com os vizinhos para que façam o mesmo”, ressaltou Souza.

É importante não acumular água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d´água, tambores, latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros. Fique atento, mantenha sua casa sempre limpa, converse com seus vizinhos e amigos. Juntos, podemos vencer essa luta!

A Prefeita Fernanda Hassem, destacou a importância da mobilização: “A ideia é que possamos conscientizar a população de Brasileia, pois não basta apenas a prefeitura manter a limpeza dos bairros, ruas e da cidade se a população não fizer a sua parte, hoje foi apenas o ponta pé inicial e estaremos presentes em todos os bairros. Quero agradecer o apoio do Exercito Brasileiro, aos Agentes de Endemias, Agentes Comunitários de Saúde, funcionários das obras e secretaria de saúde”, finalizou Fernanda Hassem.



Raylanderson Frota – SECOM

