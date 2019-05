No dia do meio ambiente, 5 de junho, a equipe da Prefeitura de Brasileia realizará plantios de arvores na Praça da Dona Ica

SECOM – Raylanderson Frota

Se antecipando ao dia 5 de junho, quando se comemora o dia do Meio Ambiente, a Prefeitura de Brasileia, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, iniciou na terça-feira (28), atividades em alusão a essa data.

A agenda começará com uma palestra sobre a importância de cuidar do ambiente em que vivemos, que será realizada na escola Rui Lino, e outras escolas municipais, levando conscientização e reflexão sobre a importância do meio ambiente, o que resultará uma lista de medidas que podem ser tomadas para reduzir os índices de poluição.

A importância da preservação ambiental será reforçada durante sessões de cinemas de histórias sobre o tema, que serão realizadas no Centro Cultural Sebastião Dantas, na sequencia o público participa de rodas de conversas onde serão passadas informações e debates sobre o meio ambiente, haverá também sarais de poesias e no dia do meio ambiente, 5 de junho, a equipe da Prefeitura de Brasileia juntamente com a comunidade realizará plantios de arvores na Praça da Dona Ica.

O Secretário de Meio Ambiente Jonas Bandeira, falou a respeito das ações que serão realizadas nas escolas. “Conscientização, esse é o principal objetivo das atividades que estamos programando para realizar. Todos precisam estar cientes que é necessário preservar, principalmente as nossas águas e durante toda a semana de atividades estaremos realizando ações em campo, fiscalizando e conversando com a população”, falou Jonas Bandeira.

