A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo termina na próxima sexta-feira (31). Todas as crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 anos devem receber as doses, independentemente de sua situação vacinal. Dados do Ministério da Saúde mostram que 4,1 milhões de crianças em todo país ainda precisam ser imunizadas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura de Brasileia, 75% do público alvo já foram vacinados. Ao todo foram aplicadas 1346 doses, a meta é vacinar 1795 crianças.

O secretário de saúde de Brasileia, Francisco Borges, falou a respeito. “Há alguns anos essas doenças haviam sido erradicadas e infelizmente muitas pessoas não conhecem o perigo que ela representa. Por esse motivo pedimos que os pais e responsáveis levem seus filhos as unidades de saúde mais próximo a sua casa e recebam nossas equipes em suas casas”, informou Borges.

Os moradores dos bairros Ferreira da Silva, Nazaré e Leonardo Barbosa que ainda não levaram seus filhos para tomar a vacina, os agentes de saúde estarão visitando de casa em casa para vacinar as crianças que ainda não receberam suas doses.

Para se vacinar os pais precisam levar consigo o cartão de vacina da criança e o cartão SUS, para que seja feita uma avaliação da situação vacinal da criança.

SECOM – Raylanderson Frota

