A campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti, causador das doenças dengue, zika vírus e chikungunya, teve inicio dia 15 de janeiro, no Bairro Eldorado. Na quarta e quinta-feira, os trabalhos de conscientização de casa em casa, acontecem no Alberto Castro. Na próxima semana as ações serão realizadas em outras regiões da cidade, contando com o empenho do Exército Brasileiro, Agentes de Endemias e equipes de Saúde e Obras.

O Secretário de Saúde, Francisco Borges, avalia que os primeiros dias de campanha foi um sucesso. “Os primeiros dias de campanha foi um sucesso, no entanto as chuvas tem prejudicado um pouco a realização dos trabalhos, mas daremos continuidade para concluir o Alberto Castro, que é um bairro propício para a proliferação do mosquito devido às condições geográficas, por isso temos que intensificar”.

A equipe da campanha está intensificando as informações com os moradores e solicitando que eles façam a sua parte: Tampar os tonéis e caixas d’água; manter as calhas sempre limpas; deixar garrafas sempre viradas com a boca para baixo; manter lixeiras bem tampadas; deixe ralos limpos e com aplicação de tela; limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia; limpe com escova ou bucha os potes de água para animais e retire água acumulada na área de serviço, atrás da máquina de lavar roupa.

