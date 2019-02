Fazendo parte da Operação Inverno, a Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria de Obras também está com equipes de trabalho na área rural.

A comunidade do Ramal do Porto Carlos, localizada no km 67, foi contemplada com a construção de uma ponte com extensão de 12m, tendo em vista que a antiga, encontrava-se em situação precária.

Para a Prefeita Fernanda Hassem, a garantia de acesso nas comunidades rurais é de fundamental importância. “A nossa gestão sempre priorizou os investimentos na área rural e tendo em vista que no inverno não podemos recuperar os ramais em sua totalidade, estamos intensificando a construção de pontes e recuperando os pontos críticos. Outras comunidades também serão contempladas. Ainda temos muito trabalho pela frente”, destacou a Prefeita.

Vale ressaltar, que foi realizada também a recuperação dos pontos críticos do referido ramal. O mesmo foi recuperado ano de 2018 pela atual gestão.

A operação Inverno também irá contemplar outras comunidades rurais, garantindo melhores condições de acesso.

1 de 3

Comentários