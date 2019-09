Secom – Leila Ferreira

A Prefeitura de Brasiléia realizou no sábado (28), mais uma edição do projeto Saúde na Comunidade, desta vez o programa foi até a Reserva Chico Mendes localizado no km 84 e mais 50 quilômetros de ramal, na comunidade do Torjal.

O programa Saúde na Comunidade levou mais de 20 profissionais entre médicos, enfermeiros, técnicos e farmacêuticos. Na ação realizaram diversos atendimentos: consultas médicas, vacinação, acompanhamento do Bolsa Família, testes rápidos, palestra odontológica, exame preventivo do câncer de colo uterino (PCCU) e entrega de medicamentos.

O secretário de saúde Francisco Borges destacou o atendimento. “Estamos aqui para atender os moradores, a prefeita Fernanda Hassem tem tido o comprometimento com a saúde para que possamos atender da melhor forma a população com diversos atendimentos, já viemos aqui várias vezes com diversos serviços beneficiando a população”, destacou Borges.

Uma das prioridades da gestão, da Prefeita Fernanda Hassem, é promover atendimento de saúde, tanto na cidade quanto nas áreas rurais para que o maior número de pessoas possam ser atendidas.

Esse já é o 4° itinerante realizado na comunidade durante os dois anos e meio da gestão atual.

O morador do Torjal agradeceu a ação e parabenizou pelo trabalho. “Agradecemos a prefeita que mesmo não estando aqui mandou toda sua equipe para nos atender, mobilizando toda sua equipe até aqui trazendo melhorias não só na saúde quanto na infraestrutura. Agradecemos a toda equipe e aos vereadores que aqui vieram” finalizou o Torjal.

Estiveram presentes os secretários de Saúde Francisco Borges, de Finanças Tadeu Hassem, e os vereadores Rosildo Rodrigues, Rozevete Honorato, Ze Gabrielle, Mário Jorge, Marquinhos Tibúrcio e o Presidente da Câmara Rogério Pontes.

