Por Eldson Júnior – SECOM/PMB

Funcionários do Setor de Cadastro, arrecadação e tributos e Vigilância Sanitária receberam o curso de atualização sobre o sistema de processo de licenciamento e alvará, através da Rede Simples, por meio da Junta Comercial do Acre.

O novo sistema possibilita ao cidadão o acesso por via eletrônica, para emissão de licenças e de alvará eletrônico. Facilitando e desburocratizando o processo de legalização do empreendedor, além de oferecer mais comodidade e rapidez ao cidadão.

Vilmar Boufleuer da Junta Comercial do Estado que ministrou o curso, fala a respeito do novo sistema.

“Estamos aproveitando a oportunidade do processo de licenciamento e alvará. Implantando um sistema que possibilita que o cidadão entre por meio eletrônico. Para fazer a emissão das suas licenças, tanto ambiental como sanitária.”, disse Boufleuer.

O município de Brasiléia é referência em processo de legalização de empresas, sendo uma das primeiras do Acre a trabalhar completamente integrado com os demais órgãos e fazendo liberação de alvarás eletrônicos desde Janeiro de 2019.

O Gerente do Setor de Cadastros, Sílvio Cardoso, destaca a importância dessa capacitação.

“Uma boa integração que agora é fato em Brasiléia. A gente chegou com o portal da viabilidade e agora a formalização. Agora o alvará vai ser online, o empreendedor tem mais facilidade de acesso’’, disse o Gerente.

O sistema trabalha integrado com a Junta Comercial Estadual, Prefeituras, Secretaria da Fazenda – SEFAZ, Corpo de Bombeiros, Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC e Receita Federal. Com essa integração no estado através da Rede Simples, diminuiu de 130 dias para 5 dias, a regularização empresarial no estado.

O cidadão que desejar conhecer e realizar o processo pode acessar o site http://www.redesimples.ac.gov.br ou tirar suas dúvidas na sala do empreendedor no prédio do Setor de Cadastro.

