Prefeitura de Brasiléia realiza ação de saúde na praça Hugo Poli

Com relação à segunda dose, o percentual chega a 77% e quanto ao reforço há municípios que não vacinaram nem 10% da população

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por Brasil 61

Quando o assunto é a dose de reforço, até agora, foram aplicadas cerca de 95 mil doses. Há municípios que não chegaram nem a 10% dos moradores. Entre eles: Brasileia (3,45%), Manoel Urbano (4.86%), Senador Guiomard (8,72%) e Rodrigues Alves (9,45%). Os dados são da Secretaria de Saúde do Estado atualizados em oito de fevereiro. A secretária de Saúde do Acre, Dra. Maria Paula Mariano, alerta a população para comparecer às unidades de saúde.

“Se você for observar, dos pacientes internados, a maioria não tem o esquema vacinal completo. Quero que procurem as unidades para que a gente continue evoluindo com essa vacina. A gente está reforçando, a gente está pedindo, para que a gente saia desse cenário a gente precisa da adesão da população em relação à vacina.

Esse pedido de adesão foi reforçado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele reforçou a importância do ciclo vacinal completo para frear a doença e as complicações que ela provoca.

“Não há um caminho mais eficiente para nos livrarmos desta pandemia do que vacinação da nossa população. É necessário ampliar. Segunda dose e dose de reforço. Essas são as medidas mais importantes para que nós consigamos reduzir a curva de casos, reduzir a ocorrência de casos graves e de óbitos” 01: 03:56”

Reforce a sua proteção! Se já tomou a primeira dose da sua vacina contra a Covid-19, não se esqueça de tomar a segunda. E lembre-se que o intervalo entre a segunda dose e a dose reforço é de quatro meses. A vacina está disponível em todo o estado para jovens e adultos a partir de 12 anos e crianças entre 5 e 11 anos. Continue com as medidas de prevenção: mantenha a distância segura, lave as mãos com água e sabão e mantenha os ambientes ventilados.