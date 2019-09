Cumprindo a agenda relacionada à semana da Pátria, alusiva ao dia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, a prefeitura de Brasiléia realizou nesta noite de quinta-feira, dia 5, o desfile cívico no centro da cidade.

O evento contou com a participação de escolas públicas, Exercito Brasileiro, Bombeiros Mirins, fanfarra, a presença de várias autoridades locais e convidados, além da participação de populares que foram até a praça Ugo Poli, agraciar o desfile.

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, destacou a importância de preservar e cultivar as tradições do dia da Independência do País. “Estamos desde o início da semana com atividades cívicas no Município, quero agradecer aos professores, alunos, secretaria de educação, o governo do Acre através da representante da SEE, atividades esportivas, agradecer a todos que deram as mãos para fazer uma bonita festa”, comentou a gestora.

O presidente da Câmara Municipal, Rogério Pontes, também esteve presente junto com os demais edis, destacando o Poder Legislativo Mirim que está andando ao lado da atual administração, unidos em um só pensamento para que juntos possam trabalhar ajudando no crescimento do Município. “Quero agradecer a prefeita que está mantendo essa tradição e pode contar com a Casa do Povo e só temos que parabenizar a todos que lutam pelo bem de Brasiléia”, finalizou o vereador.

