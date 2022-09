Prefeitura de Brasiléia realiza desfile cívico em alusão ao Dia da Independência do Brasil

A prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria de educação realizou na noite desta terça-feira, dia 6, o desfile cívico alusivo ao bicentenário (200 anos) da independência do Brasil, com o objetivo de trazer à população importância histórica da data.

O evento contou com a presença da prefeita Fernanda Hassem, Comandante da Companhia Especial de Fronteira, Sidney Pedro Ferreira, Tenente Fernando Vilanova do Corpo Bombeiros, secretária de Educação, Francisca Oliveira, vereadores Marquinhos Tibúrcio, Lessandro Jorge, Elenilson Cruz, gerente da SANEACRE, Erison Cameli, escolas municipais e estaduais, autoridades locais e convidados, além da participação de populares que prestigiaram o evento na praça Hugo Poli.

Abrilhantaram o desfile: banda de percurssão Banpek, Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiros junto com grupos de guarda-vidas, núcleo de educação estadual junto com as equipes gestoras das escolas Getúlio Vargas, Fontinele de Castro, Kairala José Kairala, Valéria Bispo Sabala e tercierizados) associação mundo Singular, grupo de atletas paralímpicos, centro de convivência do idoso e mototaxistas também se fizeram presentes.

O capitão da companhia especial de Fronteira do Exército Brasileiro, Sidney Pedro Ferreira destaca a importância de comemorar bicentenário de Independência do Brasil. “É muito importante aproveitarmos data cívica como essa para integrar o nosso Exército Brasileiro presente nessa região há mais de 50 anos junto a sociedade. O Bicentenário da Independência do Brasil é momento singular, é muio importante comemorar essa data”, destacou.

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, destacou que esse momento serve para comemorar e refletir sobre as conquistas que queremos para o nosso País. “Hoje estamos aqui realizando o nosso tradicional desfile cívico, a nossa gestão faz questão de manter essa tradição. Quero agradecer o Exercito Brasileiro, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, as autoridades civis e militares, câmara de vereadores, a população, as escolas municipais e estaduais, todos os envolvidos. Esse é um momento em que o Brasil inteiro para, pra que as pessoas possam refletir e também comemorar a independência do Brasil, e as conquistas que queremos para o nosso país”, disse a prefeita.

A secretária municipal de educação, Francisca Oliveira, disse estar muito feliz pela realização do ato cívico, e elogiou o engajamento das escolas estaduais e municipais da zona rural e urbana e agradeceu a participação de todos os convidados que participaram do desfile.

