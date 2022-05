Prefeitura de Brasiléia realiza final dos campeonatos interbairros e 3º divisão

Epitaciolândia está se firmando entre os municípios que mais investe no esporte, desde o virtual ao radical, passando pelos esportes equestres, atletismo dentre outras modalidades. NO DIA 05 DE JUNHO Epitaciolândia sediará a 2ª etapa do Campeonato Acreano de Motocross.

A prefeitura está nos últimos preparativos para receber no próximo domingo, competidores de todo o estado e estado vizinho, além disso, muitos simpatizantes do esporte radical que marcam presença para acompanhar as manobras radicais dos pilotos.

O local escolhido para a instalação do circuito é antiga pista do aeroporto no Parque Municipal de Eventos de Epitaciolândia, o prefeito Sérgio Lopes está acompanhando de perto os trabalhos de preparação do local para o grande vento.

Segundo o chefe do executivo o esporte traz dividendos para o município que aos poucos vem se tornando um celeiro de grandes competições esportivas que vão do equestre passando pelos esportes virtuais ao automobilismo.

“Estamos trazendo para Epitaciolândia mais uma competição esportiva que atrai pessoas de todo o estado e até mesmo de estados vizinhos, a nossa gestão tem tido esse cuidado com o esporte por entender que, além de trazer lazer gera um aquecimento da economia local.” Pontuou Sérgio Lopes.

Veja a matéria em vídeo:

