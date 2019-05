Raylanderson Frota – SECOM

Indo na contramão da crise de trabalho, reforma da previdência e má gestão pública que vivencia o Brasil a Prefeitura de Brasileia em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia, Coopegrãos e Vereador Rosildo realizaram na quarta-feira 1º de Maio uma grande festa na Agrovila do quilometro 26 (Km 26), em alusão ao dia do trabalhador.

Atualmente não a muito que se comemorar nessa data, onde ultrapassa o índice de 13 milhões de desempregados no país, mas a gestão municipal juntamente com os parceiros tem buscado levar melhorias e entretenimento para a população. A festa que já é tradição no município reuniu aproximadamente 2 mil pessoas (duas mil), e contou com diversas apresentações culturais, vendas de comidas típicas, campeonato de futebol de campo, sorteio de brindes e muita animação.

A Prefeita Fernanda Hassem destacou a importância da realização do evento. “Esse é o 3º ano que realizamos essa grande festa, onde aproveitamos para refletir sobre os avanços que precisamos ter para garantir o direito dos trabalhadores e aproveitar para nos confraternizar. Quero agradecer aqui a nossa equipe e parceiros que há dias vem trabalhando para que pudéssemos oferta a essa comunidade comida de graça, churrasco, futebol, entretenimento, artesanato, celebração da missa campal e desfiles com isso ficamos muito feliz em ver o sorriso nas pessoas”, destacou Fernanda Hassem.

Estiveram presentes no evento José Lacerda (Careca), Cristiano Barbosa, Raimundo Duarte (Braga), Claudinei Afonso Vieira, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Francisca Bezerra, Advogado Vagner, Deputado Jonas Lima, Erivane de Oliveira, os Vereadores Rogério Pontes, Rosildo, Edu, Rosevet, Antonio Francisco, Jurandir Queiroz, Marquinho Tiburcio e o Vice-Prefeito Carlinhos do Pelado.

A Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Francisca Bezerra, falou da festa realizada. “Para nós é um orgulho muito grande em ter essa parceria com a Prefeitura de Brasileia e com os empresários que tem se dedicado e doado os brindes para os nossos trabalhadores e para conseguir realizar essa festa maravilhosa de hoje. Em nome de todos os sindicalizados e trabalhadores do nosso município agradecemos a todos vocês que se empenharam a ajudaram a realizar esse grande evento”, finalizou Francisca Bezerra.

O evento foi realizado pela Prefeitura de Brasileia em parceria com Secretaria de Estado de Pequenos Negócios,Sindicato dos trabalhadores Rurais, Coopegrãos, Empresários locais e patrocinadores: Neida Ferreira da Mary Kay; Edvaldo Eletro, Doca, Vereador Rosildo, Rubens do Café Vovó Pureza, Conceição da Eco Acre, Deputado Manoel Moraes, Pensão do Mineiro e todas as Secretarias Municipais que se empenharam para a realização da festa.

