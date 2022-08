Prefeitura de Brasiléia realiza I Baile Country dos Idosos

Em clima de diversão, alegria, muita descontração e uma mesa farta de guloseimas, a Prefeitura de Brasiléia através do Centro de Convivência do Idoso realizou nesta quinta-feira, 4, a I edição do Baile country dos idosos.

A festa, coordenada por Suellen Araújo e equipe, contou com a participação dos idosos do município e o ponto alto ficou por conta do desfile, que elegeu rei e rainha country dos idosos 2022.

A dupla vencedora de rei e rainha foi Josina Teixeira e Luciano Monteiro, que arrancou aplausos do público presente.

Animada por Raimundo dos teclados e pela dupla Cristiano e Daniel, a festa contou com a participação dos idosos, vereador Elenilson Cruz, secretários Djahilson Américo ( Assistência Social), Christiane Araújo ( Comunicação), Emerson Leão (Planejamento), Vilma Galli (Administração) e equipe de assistência social.

Lurdes Lopes é participante ativa do Centro do Idoso. De acordo com ela, a organização da festa foi impecável. “Foi tudo muito bem organizado pela professora Suelen Araújo junto com a equipe do centro do idoso. Eu quero agradecer a prefeita Fernanda Hassem e principalmente a coordenadora Suelen que é uma pessoa muito dedicada”, falou.

O vereador Elenilson Cruz também participou do baile. ” Agradeço o convite para estar aqui hoje compartilhando com os idosos dessa festa tão linda e organizada. A equipe está de parabéns, foi tudo muito bem organizado”, afirmou o vereador.

Para a coordenadora do Centro do idoso, Suellen Araújo, a festa cumpriu o objetivo, que foi o de trazer boas memórias e recordações da vivência de cada um. ” Nossa intenção foi trazer o estilo country, o sertanejo e o ambiente caseiro que eles viviam, e o resultado final foi esse de muita alegria, brincadeiras e sorrisos. Agradeço a prefeita Fernanda Hassem pelo olhar carinhoso que sempre tem com os nossos idosos”, finalizou.

