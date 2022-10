Prefeitura de Brasiléia realiza jantar dançante em homenagem ao Dia das Merendeiras

A prefeitura de Brasiléia através da secretaria municipal de Educação, promoveu na noite desta quinta-feira, 27, no clube Artes Eventos, confraternização com as merendeiras do município de Brasiléia, em comemoração ao dia da merendeiras, comemorado no dia 30 de outubro.

Pelo segundo ano consecutivo, a confraternização é realizada para celebrar e homenagear essas profissionais, que tem um papel de fundamental importância na alimentação escolar das nossas crianças.

O jantar contou com a participação da secretária municipal de Educação, Francisca, Oliveira, deputado eleito, Tadeu Hassem, vereador Elenilson Cruz, gestores e familiares das Merendeiras.

Dona Genir Garcia, umas das merendeiras mais antigas do município, disse que ficou feliz com a homenagem. “ Eu estou me sentindo muito feliz com essa homenagem, estamos muito agradecidas e felizes com esse reconhecimento”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, Francisca Oliveira, fala da homenagem que já acontece pelo segundo ano consecutivo.

“ Iniciamos essa comemoração o ano passado, uma forma de valorizar as merendeiras que tem trabalhado com muito amor e carinho fazendo a alimentação dos nossos alunos”, disse.

A homenagem foi recheada de muita música, entrega de presentes, bingo, desfile e brincadeiras.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários