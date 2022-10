Prefeitura de Brasiléia realiza lançamento da campanha Outubro Rosa

O planejamento da gestão estadual 2023-2026 foi motivo de encontro entre o governador Gladson Cameli e membros do governo do Estado, nesta segunda-feira, 10, na Secretaria da Casa Civil, em Rio Branco.

Durante a reunião, Cameli defendeu o fortalecimento da eficiência na administração, reestruturação de órgãos do governo, bem como maior transparência nas ações perante os órgãos de controle e criação de novas políticas públicas para a geração de empregos.

“Temos um novo plano de governo para colocar em prática a partir do ano que vem. Sabemos dos desafios, mas nossa vontade de trabalhar pelo estado é muito maior. Queremos alinhar a equipe de governo para colocar em prática todo o planejamento até 2026”, expôs Gladson.

O secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão, avaliou a iniciativa como importante para contribuir com o futuro do Acre. “O governo do Estado tem um papel fundamental na vida da população e isso demonstra que estamos empenhados em nos organizar no sentido de atender as principais necessidades dos cidadãos”, disse.

A reunião contou, ainda, com a participação do secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni; do secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cezar Rocha dos Santos; do secretário de Assuntos Governamentais, Alysson Bestene; e do procurador-geral do Estado, Marcos Motta.

