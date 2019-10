Os bens a serem leiloados estarão expostos à visitação pública entre os dias 14/10/2019 a 31/10/2019

A Prefeitura de Brasileia realiza o leilão público de bens móveis inservíveis pertencentes ao patrimônio a exemplo de veículos, maquinas equipamentos e diversos bens móveis em geral aberto à participação de pessoas físicas e jurídicas. Os itens estão divididos em 40 lotes com disponibilidade imediata para inscrições online no site www.saleiloes.com.br. Na terça-feira, 12 de novembro, acontece o leilão presencial a partir das 10h00min, no Auditório do Centro Cultural Sebastião Dantas localizado no Bairro Ferreira Silva em Brasileia.

Os bens a serem leiloados estarão expostos à visitação pública entre os dias 14/10/2019 a 31/10/2019 e no dia do certame obedecendo-se o horário de encerramento de segunda a sexta das 08h às 12h e das 14h às17h. Os locais de visitação é a Secretaria Municipal de Obras, (garagem Municipal) Av. Manoel Marinho Monte n° 925, Bairro Eldorado; Brasileia Acre; Secretaria Municipal de Agricultura, Rua Industrial Reis n° 0214, Bairro Ferreira Silva; Secretaria Municipal de Educação, Rua 02 de Novembro n° 102, Bairro Raimundo Chaar.

Confira o Edital de Leilão Público Nº 001/2019.

