Prefeitura de Brasiléia realiza mais de 1000 atendimentos de saúde na zona rural

Essa tradição que leva uma multidão fiéis, brasileiros, peruanos e bolivianos até o Santuário da Santa Raimunda que fica há 140 km de Brasileia. Acontece anualmente há mais de 100 anos durante todo o mês de agosto principalmente no dia 15 dedicado a Santa Alma do Bom Sucesso.

Mais por causa da pandemia do covid-19, as peregrinações e celebrações só voltaram neste ano. Onde os fiéis devotos de Santa Raimunda puderam voltar novamente ao pés da santa para renovar e pagar promessas pelas graças e pedidos que receberam e dar testemunho de sua fé e outras pessoas foram também para conhecer a história e o lugar.

Segundo a tradição Santa Raimunda era uma mulher de pobreza e caridade e parteira caseira , que morreu de complicações de trabalho de parto em 1909 no local (onde hoje é o santuário), no seringal Icuriã há 30 km de estrada de barro que da acesso pelo município trifronteriço de Assis Brasil.

Após ser deixada sozinha pelo marido no pé de uma grande seringueira, em quanto se preparava para da luz um filho não resistiu e foi a óbito, que segundo conta os moradores mais antigo do seringal cumaru onde tudo aconteceu que o filho foi salvo por familiares e levado embora para o estado do Ceará na época onde não se teve mais noticias dele.

A festa religiosa é realizada pela Paróquia de Assis Brasil Nossa Senhora do Perpétuo do Socorro. Que contou também com apoio da Secretaria de Turismo do Governo do Acre.

A peregrinação dos fiéis rumo ao Santuário de Santa Raimunda começa pelo ramal icuriã na zona rural de Assis Brasil até a comunidade Cumarú, que fica à 30 km do município e depois os fiéis seguem em caminhada ecológica por um varadouro a pé na selva até chegar ao local.

Muitos fiéis fazem vigília a noite no santuário da santa em quanto a caminhada religiosa e ecológica de duas hora e meia começa no outro dia às 07h30 e encerra com a Santa Missa celebrada pelos padres Henrique, Paco, Luiz Cepi e o diácono Lindomar e as irmãs da Igreja Clarice e Francinete no Santuário onde o corpo de Santa Raimunda Alma do Bom Sucesso está sepultada onde também em 14 de dezembro de 1943 o administrador Apostólico visitou e benzeu a mesma.

