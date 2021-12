Prefeitura de Brasiléia realiza melhorias no Ramal da Pedreira, no km 59

A prefeitura de Epitaciolândia em parceria com o Consulado Boliviano realizou na noite deste sábado um evento em alusão ao dia do Imigrante que é comemorado na data de 18 de dezembro.

O Dia Internacional dos Imigrantes é celebrado anualmente em 18 de dezembro, quando o braço da Organização das Nações Unidas para Migrações promove eventos, em parceria com os governos e a sociedade civil de vários países, para discutir temas como dignidade, solidariedade, exploração, acolhimento, entre outros.

Como Epitaciolândia faz divisa com o país da Bolívia o prefeito Sérgio Lopes que desde os primeiros dias de sua gestão tem buscado estreitar os laços de amizades e parcerias com nossos patrícios bolivianos, realizou juntamente com o consulado esse ato para homenagear imigrantes bolivianos que moram aqui, e outros que trabalham diariamente atravessando a fronteira para vender ou comprar mercadorias gerando um aquecimento no comercio local.

Estiveram presentes no evento o Prefeito Sérgio Lopes, Paola Paxi Senadora do estado Plurinacional da Bolívia, Jonas Cavalcante Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo, Enage Peres Diretora de Cultura, Daniela Velez Consulesa da Bolívia no Brasil, Assessores e Sociedade Civil.

Em sua fala a senadora expressou a importância dessa parceria e laços de amizade entre os povos.

“Quero em nome do meu povo boliviano, agradecer pelo convite e ressaltar a importância de mantermos esses laços de amizade, sabemos que unidos podemos crescer, pois temos essa relação todos os dias, irmãos bolivianos vem para o Brasil para vender ou comprar mercadorias e do mesmo jeito irmãos brasileiros vão para Cobija para comprar, vender, trabalhar e estudar, quero parabenizar e agradecer ao Prefeito Sérgio Lopes por esse carinho com nosso povo. Ressaltou a senadora.

O prefeito Sérgio Lopes, agradeceu a todos e enfatizou a importância dessa relação de amizade e comercial com a Bolívia.

“É muito importante fortalecermos ainda mais nosso laços de amizade, com isso estamos fortalecendo também as parcerias comerciais, o comércio brasileiro em Epitaciolândia só é forte por conta dos bolivianos virem comprar artigos alimentícios aqui, por outro lado nós brasileiros fazemos comprar de roupas, eletrônicas e muitos estudam nas faculdades bolivianas. Com isso nossa região é referência para outros municípios, e hoje estamos aqui para parabenizar e agradecer aos nossos irmãos bolivianos, que acreditam e escolhem o nosso país como sua segunda pátria.” Frisou Lopes.

No final dos eventos foram feitos apresentações enaltecendo as culturas do doais países, como a capoeira e as raízes country sertanejas do Brasil, e as danças folclóricas bolivianas.

