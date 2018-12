A Prefeitura de Brasileia, por meio das secretarias municipais, em parceria com empresários locais realizaram na sexta-feira (21), a abertura oficial da programação do Natal das Crianças na Praça Hugo Poli .

A festa contou com a participação da Prefeita Fernanda Hassem, da população, dos vereadores e com participação especial dos ex-BBB Gleici Damasceno e Wagner Santiago.

A campeã do Big Brother 2018, Gleici Damasceno, falou a respeito da ação. “Eu desejo para Brasiléia muito amor, muito respeito, que em 2019 tenha mais sucesso. Um momento muito especial estou muito feliz pelo carinho da população, uma festa muito linda. Eu fiquei impressionada pelo quanto que a Prefeitura de Brasiléia tem trabalhado, pois das outras vezes que vim aqui a cidade não estava assim, limpa e bem cuidada. Parabéns a todos da Prefeitura, a Prefeita Fernanda Hassem está fazendo um ótimo trabalho”.

As atrações da Feira Natalina foram à chegada do Papai Noel e do Trem da Alegria que circulou pelas principais ruas da cidade levando alegria e o espírito natalino para as crianças que abrilhantaram o evento com seus sorrisos e felicidades. Na praça estava tendo venda de comidas típicas, exposição de artesanato, e muitos brinquedos para diversão da criançada.

Jurilande Aragão, representante do SEBRAE falou dessa parceria: “Estou demasiadamente feliz quando a gente vê um evento desse tipo, com todo mundo em um contentamento sem tamanho. O SEBRAE tem estado sempre participando dessas atividades, pois sabemos da importância desse trabalho. A instituição será sempre parceira”.

Para tornar o clima ainda mais natalino em Brasileia, a Prefeitura realizou a entrega de presentes para as crianças de família de baixa renda da cidade.

Para Prefeita Fernanda Hassem o evento é um grande sucesso e conseguiu alcançar o seu objetivo. “Um sentimento de muita alegria, externo minha gratidão a Deus e às crianças, juntamente com seus familiares. Agradecemos o apoio de todos os comerciantes e empresas, do SEBRAE que é um grande parceiro, à nossa equipe que se empenhou. Agradecer também à Gleici e ao Wagner, ex BBB que estão em nossa cidade. Quando eles souberam que era para entregar brinquedos para as crianças eles se voluntariaram e nos presentearam com suas presenças. O carinho que recebemos de todas as crianças é impagável. Quem está feliz e com o coração cheio de gratidão sou eu por uma festa tão linda como essa. Aproveito para desejar a todos um Feliz Natal e que o nosso Jesus Cristo esteja sempre em nossos corações”, finalizou Fernanda Hassem.



Texto: Raylanderson Frota – SECOM

