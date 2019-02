A Prefeitura de Brasileia, por meio da Secretaria Municipal de Obras, tem realizado no município mais uma fase da Operação Inverno, onde tem beneficiando várias ruas em que encontrava-se em estado crítico nos bairros da cidade.

O objetivo da operação é dar uma atenção maior, realizando trabalhos paliativos, as ruas que estavam causando grandes transtornos para a população.

E na quarta-feira, 13, as ruas Manoel Ribeiro, Rubro Negro e a Travessa Vila Rica, no Bairro Raimundo Chaar, receberam os trabalhos de limpeza e trabalho emergencial paliativo com borra asfáltica, visando diminuir os transtornos aos moradores.

O Secretário de Obras, Carlinhos do Pelado, falou a respeito dos trabalhos realizados. “Nós estamos com as nossas equipes nas ruas da cidade realizando mais uma fase desse trabalho de grande importância para o município, onde a prefeita Fernanda Hassem pediu que fizéssemos um trabalho paliativo de urgência nas ruas que estão mais deterioradas. O inicio da operação foi no bairro Ferreira da Silva na rua do areal, rua rubro negro que dá acesso à escola KJK. Esse trabalho está sendo realizado com a borra asfáltica garantindo a trafegabilidade das pessoas no período de inverno”, falou Carlinhos do Pelado.

A borra asfáltica é um material impermeabilizante evitando que as ruas durante a chuva criem muita lama, garantindo a trafegabilidade da população até o verão. Essa ação da Prefeitura de Brasileia é um trabalho paliativo pois a maioria das ruas que estão recebendo a borra asfáltica já tem emenda garantida para que a gestão coloque o asfalto definitivo nelas.

