A Prefeitura de Brasileia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no sábado (19) o Dia D da vacinação contra o sarampo. A ação ocorreu durante todo o dia em 10 pontos de vacinação, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e escolas, da área rural e urbana.

O público-alvo para esta campanha de atualização da carteira vacinal são as crianças maiores de seis meses a menores de cinco anos, para as crianças maiores de um ano não é uma vacina nova, são as mesmas doses do calendário regular.

Segundo o Secretário de Saúde, Francisco Borges a vacina é a melhor maneira de conter o vírus. “O vírus do sarampo é altamente transmissível e somente medidas de prevenção relacionadas a doenças respiratórias, tais como a higienização das mãos e manter o ambiente ventilado, não bastam. A vacina é a principal forma de prevenção contra o sarampo”, informou Borges.

Bolsa Família na Comunidade

Dando sequencia a atualização cadastral do programa Bolsa Família, a Prefeitura de Brasileia realizou mais uma edição do projeto Bolsa Família na Comunidade, realizada na Escola Socorro Frota.

O objetivo do projeto é colocar a gestão mais próxima dos moradores com ações de Assistência Social, Saúde e Educação. Dentre os serviços também são realizadas atualização do programa Bolsa família com vacinação, pesagem, acompanhamento da frequência escolar, dentre outros.

Durante a ação foi realizado corte de cabelo, atualização das carteiras de vacinas, brincadeiras e atualização do cadastro do Bolsa Família.

