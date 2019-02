Raylanderson Frota – SECOM

A Prefeitura de Brasileia por meio do Setor de Cadastro Arrecadação e Tributos, setor dos Agentes de Endemias, setor de Vigilância Sanitária e Secretaria do Meio Ambiente realizaram na manhã de sexta-feira (15), uma Operação de Conscientização aos cuidados e descartes dos resíduos sólidos (lixo), do comércio e das residências.

O objetivo da operação é avisar aos empresários e moradores a forma correta de jogar seus lixos, tampar suas caixas d’água, limpar seus quintais, depósitos e jogar pneus para que não prolifere o numero de Aedes aegypti na cidade entre outras doenças.

Segundo o gerente de setor de cadastro, Silvio Cardoso, a operação é para conscientizar a população em relação aos lixos descartados. “A principio nós viemos orientar os comerciantes, e os moradores da parte alta, a forma correta de condicionar suas lixeiras e mantê-las fechadas evitando que os animais domésticos e roedores venham a espalhar o lixo”, falou Silvio Cardoso.

O poder público tem buscado alternativas para lidar com este problema, através da frente de trabalho que realiza a manutenção das praças, pontos turísticos, nas ruas dos bairros e com o calendário de coleta de lixo.

O secretário Jonas Bandeira falou do trabalho realizado e como as oficinas devem descartar os pneus. “Essa ação é muito positiva e traz muitos benefícios para população. Quando assumimos a gestão criamos um cadastro de todas as borracharias do município, através desse cadastro os proprietários nos procuram para que possamos buscar o material e levarmos até o local correto de descarte”, informou Jonas Bandeira.

Para ajudar a manter a cidade limpa, atenção para algumas dicas:

– Jogue o lixo no máximo uma hora antes da passagem do caminhão.

– Não jogue lixo na rua após a passagem do caminhão. Colocar o lixo na esquina de um dia para outro não funciona. Isso estimula outras pessoas a colocarem lixo na rua e atrai animais.

– Lixo na rua atrai mais lixo. Pessoas de fora se sentem à vontade para jogar lixo onde já está sujo.

– Ações feitas pelos próprios moradores costumam ser respeitadas pelos vizinhos. Ajude a acabar com pontos viciados.

– Entulho é de responsabilidade de quem produz. Descarte este material em locais adequados.

– Mantenha limpas as lixeiras.

