A Prefeitura de Brasiléia vem realizando em toda Brasiléia a Operação Inverno, com objetivo de realizar a limpeza de todas as ruas com a retirada de entulhos, tapa buracos, desobstrução de bueiros, capina e coleta de lixo.

Os trabalhos iniciaram nas ruas Odilon Pratagí, Benjamin Constant e Manoel Ribeiro, no centro da cidade. Agora as equipes estarão executando os trabalhos nas ruas dos bairros da parte alta do município.

O Setor de Cadastro, em parceria com a Secretaria de Obras, vai iniciar a fiscalização nos bairros onde a ação de Inverno já passou. Entulhos jogado na rua ou terrenos baldios sem limpeza, a partir de agora o proprietário será notificado, e terá 48 horas para a retirada do entulho, caso contrário estará sujeito a multa.

A Prefeita do município, Fernanda Hassem, falou a respeito da ação. “A prefeitura de Brasileia através da secretaria de obras e gabinete realizou um planejamento para que pudéssemos elaborar estratégias e trabalhar nesse período invernoso, dividindo as equipes. Temos consciência das dificuldades que estamos atravessando devido as fortes chuvas, mas nem por isso ficamos parados. Quero pedir a compreensão de todos, pois essas ações são medidas emergenciais para garantir a trafegabilidade de todos, pois os serviços de pavimentação e recapeamento iniciam a partir do mês de abril com investimento de aproximadamente 3 milhões de reais”, informou Fernanda Hassem.

Para manter a cidade limpa e organizada é necessária a colaboração da população, evitando colocar o lixo na frente da casa em dias que não passa a coleta e terrenos baldios a responsabilidade da limpeza é do proprietário. Além dos trabalhos realizados na cidade a Prefeitura esta realizando diversas ações na área rural com a equipe da saúde e das obras, onde realizaram intervenções nos quilômetros 18, 13, ramal da Cajazeira, km 47, km 59 e ramal do Nazaré garantindo a trafegabilidade da população.

