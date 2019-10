Leila Ferreira/SECOM

A Prefeitura de Brasiléia vem realizando plantio de milho e de mandioca em diversas propriedades, investimentos estes que fazem parte do Plano Agrícola do município, criado no ano de 2018 pela atual gestão, com objetivo de fomentar a produção de grãos, mandioca e hortaliças na região, desta forma investindo no desenvolvimento local.

O produtor rural Edvaldo Paulino que trabalha com a criação de suíno e galinha e que em anos anteriores, plantava uma hectare, aumentou seu plantio de milho para três hectares e meia. “Só sabemos o valor do milho quando o da nossa safra acaba, e temos que comprar no mercado, com incentivo que a gente vem recebendo da prefeitura para o plantio é muito importante para manter a nossa criação e aumentar a nossa renda que é o mais importante”, finalizou.

A prefeitura por meio da Secretaria de Agricultura, tem fortalecido as parcerias com os produtores e associações, que usam equipamentos agrícolas através de concessão de uso, o que facilita a mecanização, destoca, plantio e colheita evitando assim o desmatamento de novas áreas e queimadas.

A produção de grãos é a base para a fabricação das rações de peixes, na região do Alto Acre alimentação de aves e suínos, tendo em vista as indústrias que funcionam em Brasiléia.

O Secretário de Agricultura Zezinho Araújo falou das parcerias com os produtores rurais. “Já estamos chegando à quase 100 hectares plantadas esse ano, é uma média boa para o nosso município, além do milho vamos plantar umas 40 hectares de mandioca para aumentar a produção regional de farinha, temos os tratores nas associações atendendo do pequeno ao médio produtor. O compromisso da gestão da prefeita Fernanda Hassem, é ajudar os produtores rurais para que possamos aumentar a nossa produção dessa forma aquecendo a economia local, gerando emprego e renda para as famílias”, destacou.

