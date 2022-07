Prefeitura de Brasiléia realiza recuperação de ramais

A equipe médica plantonista do hospital do hospital regional do Alto Acre em Brasiléia, estão preparando um cadeirante para que possa ser transferido para a capital do Acre, Rio Branco, onde passará por cirurgias para a retiradas de ao menos, sete projeteis que possam estar em seu corpo.

Segundo foi apurado pelas autoridades policiais no local, K. S. A. de 33 anos, já tem registro de duas outras tentativas de homicídio (arma branca e de fogo) ocorridas anos atrás, sendo uma destas que lhe deixou cadeirante.

No final do dia desta sexta-feira (29), o cadeirante que é monitorado da Justiça, estava na rua 4 de Março, no Bairro Eldorado, quando foi surpreendido por dois indivíduos que estavam em uma moto de cor vermelha, o garupa sacou de uma arma tipo pistola e efetuou vários disparos.

O cadeirante foi atingido uma vez na região do abdômen, cinco vezes tórax, dois no braço e um em uma das coxas. Após cair no chão, os suspeitos fugiram tomando rumo ignorado. Após a chegada da guarnição da PM, foram localizadas cerca de 9 capsulas de 9 milímetros pelo chão.

O ferido foi levado por terceiros para o hospital antes da ambulância chegar no local, sendo atendido pela equipe médica, para em seguida, ser transferido para a Capital. Os investigadores da Polícia Civil não descartam acerto de conta entre facções rivais existente na fronteira.

O caso está em aberto. Mais informações a qualquer momento.



Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários