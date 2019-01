Mesmo no período chuvoso na região, a Prefeitura de Brasiléia por meio da Secretaria Municipal de Obras, trabalha há mais de uma semana na recuperação de pontes no Ramal São Pedro, que liga o km 47 até o km 26.

As obras têm como objetivo garantir a trafegabilidade dos moradores que usam diariamente o acesso para escoar a produção até a cidade. Afirmando o compromisso da gestão com os munícipes de Brasileia, que tem trabalhado diariamente em busca de melhorias.

O Secretário de Obras, Carlinhos do Pelado, falou a respeito dos trabalhos realizados. “Nós realizamos uma visita no ramal do km47, ramal Pão de Açúcar, e de pronto já levamos o material de trabalho para que pudéssemos estar construindo novas pontes garantindo a trafegabilidade dos moradores da região. Deixamos uma equipe, com trator, caçamba e manutenção de pontes para realizar todo o trabalho necessário no ramal. Quero pedir aos moradores quando tiverem alguma sugestão, problema nos seus ramais que entre em contato conosco, procure a secretaria que estaremos pronto para atende-los”, falou Carlinhos do Pelado.

