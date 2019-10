A Prefeitura de Brasiléia em parceria com Governo do Estado realiza no CEDUP, de 7 a 11, a capacitação ”Guia de Visita Domiciliar”, realizada para equipes do Programa Criança Feliz de Brasiléia e Xapuri, sendo mediada pelas multiplicadoras Nely Leal e Valdenissa Coimbra do Programa Criança Feliz do Estado Acre.

O objetivo da capacitação é orientar os profissionais para uma melhor aplicação em campo junto às famílias e crianças na primeira infância, de 0 a 6 anos de idade, período de desenvolvimento da criança que deve ser fortalecido junto à família.

Valdenissa Coimbra multiplicadora Estadual do Programa Criança Feliz, destacou a importância do realimento das informações do programa.

“Estamos capacitando as equipes para que tenhamos um melhor desenvolvimento durante o acompanhamento das famílias, nosso foco principal é orientar as família desde o período da gestação, até os 6 anos de idade para que possa haver um diálogo familiar, isso faz com que a criança cresça preparada emocionalmente e mais saudável”, destacou.

O Programa Criança Feliz faz parte do Ministério da Cidadania, é executado pelo Estado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres, e nos municípios é executado pelas prefeituras através das Secretarias de Assistência Social, como fala a Secretária, Rogéria Gondim.

“A Prefeita Fernanda Hassem sempre pede que as equipes estejam capacitadas para execução dos trabalhos, dessa forma teremos um trabalho desenvolvido com qualidade para a população do nosso município e o Programa Criança Feliz tem sido muito bom para a população, pois vem atendendo muitas famílias”, finalizou. a Secretária de Assistência Social de Brasiléia.

Leila Ferreira/SECOM

