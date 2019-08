SECOM – Leila Ferreira

A Prefeitura de Brasileia recebeu na segunda-feira, 26, a doação de diversos materiais apreendidos pela Receita Federal totalizando o valor de 26 mil reais.

A instituição faz o procedimento anualmente, ação permitida por lei para doação, no primeiro momento realiza leilão dos itens apreendidos os que não são arrematados são doados para instituições, organizações não governamentais e autarquias.

Alexandre Traversi Antunes, inspetor da Receita Federal no município de Epitaciolândia realizou na sede da própria Receita a entrega do termo de doação de mercadorias para a Secretária de Assistência Social, Rogéria Gondim e Suly Guimarães, no ato representando a Prefeita Fernanda Hassem, que receberam os materiais doados.

“A prefeita Fernanda Hassem sempre busca parceria com a Receita Federal, para que possamos conseguir doação de alguns itens que irão ajudar as atividades do município e sempre fomos bem recebidos. Agradecemos ao inspetor Alexandre pela generosidade e que esse ato será de grande valia para que a gestão realize outras atividades beneficiando a população”, destacou Rogéria Gondim, secretária de assistência social.

Alguns dos itens recebidos serão utilizados para ações de assistência social, beneficiando famílias carentes de Brasileia.

