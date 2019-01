O Programa Mais Médicos (PMM), criado pelo Governo Federal, com apoio de estados e municípios, visa a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), levando mais médicos para regiões onde há escassez ou ausência desses profissionais.

Assim, o programa busca resolver a questão emergencial do atendimento básico ao cidadão, mas também cria condições para continuar a garantir um atendimento qualificado no futuro para aqueles que acessam cotidianamente o SUS.

A Prefeita Fernanda Hassem acompanhada da equipe da Secretaria de Saúde, recebeu na quarta-feira, 9, os novos médicos do Programa Mais Médicos que atenderão a população.

Fernanda Hassem agradeceu a chegada desses profissionais.

“Ficamos felizes com a chegada desses novos médicos que atenderão a demanda do nosso município. Esses profissionais contribuirão bastante no atendimento aos moradores e vem de encontro com a prioridade da nossa gestão que é investir na saúde básica municipal”.

Atualmente 8 médicos do programa já estão atuando, sendo distribuídos tanto nas unidades de saúde da cidade quanto da área rural, sendo que o edital ainda encontra-se aberto coma disponibilidade de mais uma vaga.

Vale ressaltar que a contratação dos médicos supre a demanda de atendimento nas unidades básicas de saúde de Brasiléia.

