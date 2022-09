Prefeitura de Brasiléia retoma atividades do Programa Vida Saudável

A prefeitura de Brasiléia através da Secretaria de Saúde junto com Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) retomou após dois anos, as atividades do grupo de prevenção e tratamento a obesidade. As atividades do programa “Vida Saudável” serão realizadas no Centro do Idoso, toda terça e quinta-feira, às 17h, aberto para toda a comunidade.

Uma equipe formada por psicólogo, nutricionista e educador físico estará à disposição daqueles que enfrentam problemas com a obesidade e precisam de ajuda profissional. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no Centro do Idoso, no dia 13 de setembro, e após essa data nas unidades de saúde do município, são exigidos o cartão do SUS e documentos pessoais.

O coordenador do NASF, Vandico Lopes, falou sobre a importância da retomada desse programa.

“Estamos reabrindo o grupo hoje e retomando as atividades para todas aquelas pessoas que estão com o índice de massa corporal igual ou superior a 30. Nossa equipe está preparada para realizar as atividades e queremos convidar a população para participar”, disse o coordenador.

Francélio Barbosa Secretário de Saúde do município também participou da retomada do programa.

“Hoje estamos reabrindo essa programa, que não funcionava há dois anos e desde já quero agradecer nossa prefeita Fernanda Hassem, por todo apoio. E fiquei feliz que hoje mesmo já foram feitas inscrições para o programa, que vai investir na saúde das pessoas garantindo mais qualidade de vida”, falou o secretário.

