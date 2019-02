A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde realizou na quarta-feira, 13, uma reunião com as equipes do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS/CREAS, Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF e o Centro de Atenção Pscicossocial – CAPS, para elaboração de estratégias de combate à depressão.

O Coordenador de Atenção Básica, do Município de Brasiléia, Dyeknson Silva, destacou que a questão do suicídio causado pela depressão é um tema que preocupa a gestão, por isso, foi convocado todas as entidades envolvidas para debater estratégias e ações com o objetivo de minimizar o problema da depressão no município de Brasiléia.

“A Secretária de Saúde de Brasiléia, preocupada com essa temática, resolveu convocar entidades afins como, o CREAS, CRAS, NASF, e o CAPS, onde debatemos estratégias e ações para minimizar o problema da depressão no município de Brasiléia” Afirmou.

No município a gestão por da Secretaria de Saúde (CAPS, e NASF), já vem realizando ações combate á depressão, porém, as atividades serão fortalecidas com foco nos adolescentes e envolvendo toda a comunidade.

Verônica Rodrigues

