A prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, já está nos preparativos para o início do ano letivo de 2019. Dia 22, foi realizada uma reunião com os gestores das escolas dos ensinos fundamental, infantil, nucleadas da zona rural e creche.

A Secretária Municipal de Educação, Luiza Ribeiro do Amaral, destacou que a reunião teve como objetivo tratar do quadro de lotação dos funcionários e professores das escolas. “Estamos preparando as nossas escolas para o ano letivo 2019, o primeiro momento foi a realização de matrículas, hoje estamos reunidos com os gestores das escolas preparando a lotação de professores e tratando de assuntos administrativos”, disse a Secretária.

O calendário de matrículas encerrou-se dia 18 de janeiro de 2019, porém algumas escolas de Brasiléia ainda têm a disponibilidade de vagas. No ensino fundamental do 1º ao 5º ano (Escola Elson Dias Dantas), no ensino infantil (Escola Menino Jesus), e para o 1º ano (Escola Socorro Frota).

Os pais que ainda não matricularam seus filhos podem procurar as escolas acima mencionadas.

