Num trabalho de revitalização de espaços públicos do município, a Prefeitura de Brasileia através das Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, foram concluídos os trabalhos de revitalização da praça e quadra do bairro Leonardo Barbosa. Construída há mais de dez anos, o espaço conta com uma quadra coberta, quadra de areia e uma praça com bastante espaço e brinquedos para a comunidade.

As reformas atendem um apelo da população e promessa de campanha da Prefeita Fernanda Hassem responsável pela administração da cidade. Todo o trabalho de revitalização, construção, pinturas e instalação da rede elétrica foram realizados com recursos próprios da prefeitura. A gestão adquiriu os materiais e a equipe de reformas realizou a mão de obras. Além da reposição da areia, a quadra esportiva teve recuperado todo o alambrado e iluminação, reconstrução e pintura da arquibancada.

“Esse é um momento de muita alegria para toda a comunidade, crianças, juventude e para nós da gestão. Gostaria de poder ter vindo antes, e poder executar tudo que sonho para nossa cidade melhorando a pavimentação, reformando todos os espaços públicos e poder construir mais, dessa forma desenvolver Brasileia. Hoje, eu não tenho duvida que a quadra seja uma das melhores do nosso município, cabe a mim e a minha equipe a responsabilidade de responder com muito trabalho”, destacou Fernanda Hassem, Prefeita de Brasileia.

A reinauguração da quadra foi tomada pela emoção, pois homenageia uma mulher, professora e mãe de família que por muito tempo morou no bairro Leonardo Barbosa, a senhora Maria das Neves Pereira do Nascimento. O senhor José da Cruz, viúvo, falo da emoção em homenagear a esposa: “É um grande privilegio e honra relembra e homenagear minha esposa colocando o seu nome na quadra aqui no bairro onde moramos e criamos os nossos filhos”, finalizou José da Cruz.

