A solidariedade é um sentimento comum entre os cruzeirenses. Devido à procura de pessoas interessadas em ajudar as famílias afetadas pelo temporal, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul abriu um ponto de coleta para donativos.

Os interessados em ajudar as vítimas podem levar suas doações, à partir de 13:00, para a Secretaria Municipal de Planejamento, situada no antigo prédio do Fórum de baixo, Centro da cidade.

Estão sendo arrecadados materiais de limpeza e higiene pessoal, alimentos são perecíveis, roupas, sapatos e materiais para construção civil, como telhas e alumínios. Inúmeros bairros foram afetados.

A Defesa Civil estima que mais de 100 ocorrências sejam registradas. Na manhã deste sábado, por orientação do prefeito Ilderlei, o órgão se reuniu com todos secretários do Município para traçar ações emergenciais. O momento pede a colaboração de todos os cruzeirenses.

