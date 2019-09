Uma emenda do deputado federal Alan Rick viabilizou à Prefeitura de Cruzeiro do Sul a aquisição de mais ônibus, adaptado para demandas na zona rural e pessoas com necessidades especiais. Esse é o terceiro veículo que a gestão investe na política de educação, possibilitando transporte aos estudantes da rede pública de ensino.

“Fico muito feliz em poder ajudar no desenvolvimento da educação de Cruzeiro do Sul. Estamos em busca de mais quatro ônibus para Cruzeiro do Sul, junto ao Ministério da Educação”, frisou o deputado Alan Rick.

O veículo foi entregue durante a celebração dos 37 anos de Fundação da Vila Santa Luzia, que contou com a presença do senador Sérgio Petecão e do vice-prefeito Zequinha Lima.

“Mais uma vez, estamos contando com o apoio e parceria do deputado Alan Rick, que nos ajudou a adquirir esse e outros dois veículos. Os ônibus fortalecem as nossas políticas de educação, bem como as atividades esportivas e culturais”, salientou Ilderlei Cordeiro.

Comentários