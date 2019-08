Há um ano a Prefeitura de Cruzeiro do Sul tomou a decisão de descentralizar os procedimentos médicos do Centro de Diagnósticos de Exames. O investimento reduziu significativa o tempo de espera dos pacientes, trazendo mais comodidade e a melhoria dos serviços ofertados na rede pública municipal de saúde.

Nesta segunda-feira, 5, o prefeito Iderlei Cordeiro visitou o espaço, onde foi recebido com carinho pela população. “Eu fico muito feliz com retorno da população, pois demonstra que acertamos na decisão de descentralizar os exames, gerando mais celeridade nos atendimentos”, salientou.

A atual gestão duplicou a realização de exames em Cruzeiro do Sul, que totalizam mais de 220 mil procedimentos. A descentralização dos exames zerou as filas de espera nos postos de saúde. A Prefeitura trabalha para modernizar ainda mais o serviço, com a entrega do resultado online.

“Realizamos todo um estudo para que as mudanças de agendamento fossem colocadas em práticas. Hoje, o paciente agenda o exame no posto de saúde mais próximo da sua casa e só vem ao Centro de Diagnósticos para realizar o procedimento, pois o resultado volta para a unidade de saúde”, explica a secretária de Saúde, Juliana Pereira.

Em comemoração ao 1 ano de implantação das novas regras, a Prefeitura realizou um café em agradecimento a todos os servidores da saúde. A valorização do funcionalismo público também é uma das marcas da gestão de Ilderlei Cordeiro.

A dona de casa Maria Lúcia da Silva, 44 anos, parabenizou o prefeito pela decisão acertada. “Eu não posso pegar sol, pois faço tratamento e poder marcar meu atendimento próximo de casa é muito mais cômodo”.

Para a jovem mãe Álida Negreiros, o investimento em saúde pública melhorou a vida da população. “Antes, não tínhamos os atendimentos que temos hoje. Melhorou muito os serviços que ofertam para a gente”, frisou.

Na ocasião, o prefeito parabenizou toda a equipe pelo empenho e resultados obtidos na Rede Pública Municipal de Saúde, nos últimos dois anos de gestão. O reconhecimento também se estendeu ao coordenador do Centro de Diagnósticos de Exames, Antônio Carlos, que tem feito um trabalho de excelência e à secretária de Saúde, Juliana Pereira. “Nossa equipe não mede esforços para ofertarmos o melhor à população”, endossou Ilderlei Cordeiro.

Serviços

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio das unidades básicas de saúde realiza mensamente 21 mil exames, sendo mais de 70 tipos disponíveis na rede pública, a exemplos dos procedimentos laboratoriais, testes rápidos, ultrassom, eletrocardiograma, exame para detectar tuberculose e hanseníase, entre outros.

Comentários