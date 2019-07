O esforço da gestão em reduzir e prevenir os casos de malária é destaque no Brasil. A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que participa do Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, em Brasília, representada pela secretária, Juliana Pereira e a Coordenadora de Vigilância Entomológica, Muana Araújo, está concorrendo a um prêmio devido sua atuação no combate e prevenção dos casos de malária no município.

O evento agrega a 16° Mostra Brasil Aqui Tem SUS. Cruzeiro do Sul ficou selecionado dentro os 500 projetos para concorrer a premiação com o trabalho “Malária em Cruzeiro do Sul: A Municipalização do Controle Como Saída para o Caos”.

Apenas dois municípios do Acre concorrem a premiação nacional, sendo Cruzeiro do Sul um deles. Desde da Municipalização da Malária em 2017, o município apresenta índices de redução significativos. A ação efetiva da Prefeitura garantiu a diminuição de 62% casos de malária.

“Cruzeiro do Sul já foi um dos municípios com mais casos de malária no Estado. Com a decisão do prefeito Ilderlei em fazer a municipalização do combate e prevenção a malária, esse quadro mudou completamente. Saímos da zona vermelha e estamos avançando cada vez mais no controle do mosquito”, frisou a secretária de Saúde, Juliana Pereira.

