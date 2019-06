O prefeito Ilderlei Cordeiro dá início na próxima segunda-feira, 1, a uma nova etapa da obra de infraestrutura turística no balneário do Igarapé Preto. Neste terceiro momento serão investidos R$ 1,6 milhão, por meio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) – Ministério do Desenvolvimento Regional.

A restruturação do Igarapé Preto reflete diretamente na economia de Cruzeiro do Sul, tendo em vista que o local é um dos pontos turísticos mais famosos da cidade. O balneário está situado em uma das entradas do município, despertando a atenção dos visitantes para as belezas cênicas da região.

O projeto de infraestrutura turística do Igarapé Preto possui o empenho de R$ 5 milhões, sendo R$ 4 milhões destinados pela Sudan e R$ 1 milhão do Ministério do Turismo.

A cerimônia de assinatura da ordem de serviço da obra de infraestrutura turística do Igarapé Preto será nesta segunda-feira, 1, às 9 horas, no próprio balneário.

