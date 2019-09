Estudantes e gestores das escolas São José e Osvaldo de Albuquerque Lima participaram na manhã desta quarta-feira, 4, do início das atividades da Semana da Pátria em Cruzeiro do Sul. A solenidade foi marcada com o hasteamento das bandeiras, em frente à Catedral Nossa Senhora da Glória.

“Semana da Pátria é o nosso país. Temos que cada dia mais reverenciar a nossa bandeira, conhecer e cantar o nosso hino. Foi um momento muito especial juntos aos nossos estudantes e corpo docente. Agradeço a parceria do Exército, que representa todas as forças”, endossou o prefeito Ilderlei Cordeiro.

A Prefeitura vai realizar o hasteamento das bandeiras diariamente até o próximo sábado, 7 de setembro, Dia da Independência. Além do prefeito, a celebração contou com a presença do vice Zequinha Lima, de representantes do 61° BIS, Marinha e de uma bonita apresentação da banda de música do Exército.

“As festividades culminam no dia 7 de setembro, no qual o nosso batalhão vai participar”, endossou o major do Exército, Vinicius. As celebrações se encerram com o tradicional desfile cívico.

