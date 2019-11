O investimento vai contemplar os diversos segmentos artísticos do município.

Secom

Estimular a cultura por meio da arte e do fortalecimento dos diferentes grupos que atuam com a temática são objetivos da Lei de Incentivo à Cultura, que foi lançada na noite desta segunda-feira, 18, pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Para 2020, o prefeito Ilderlei Cordeiro tomou a decisão de ampliar investimento para R$150 mil.

A ampliação do recurso destinado à cultura, que na edição passada foi de R$120 mil e, agora, será de R$150 mil para os projetos apoiados em 2020, é uma demonstração clara do comprometimento da gestão com a cultura. O investimento vai contemplar os diversos segmentos artísticos do município.

“Essa é uma gestão que tem o compromisso de fortalecer o Sistema Municipal de Cultura, que engloba o Conselho e o Plano de Cultura. A Lei Municipal é a maior política pública da gestão com a pauta. Tenho certeza que em 2020 teremos mais de 60 projetos em execução, em decorrência dos editais de 2018, 2019 e 2020”, destacou o secretário Municipal de Cultura, Aldemir Maciel.

Segundo a presidente do Conselho Municipal de Cultura, Anita Costa, o 5° edital da Lei de Incentivo à Cultura fortalece o segmento. “A gente espera que as pessoas enviem projetos e sejam contempladas com apoio para desenvolver ações nas comunidades”, endossou.

As inscrições se iniciam na próxima quarta-feira, 20, se estendendo por um mês, 20 de dezembro. Os interesses em concorrer ao edital devem acessar o site da Prefeitura de Cruzeiro do Sul ou irem até a Secretaria Municipal de Cultura.

“Os projetos geram oportunidade para muitos jovens. Nós, por exemplo, representamos o Festival de Música Cristã e pretendemos nos inscrever novamente. Parabenizo a Prefeitura por esse apoio tão importante dado às iniciativas culturas”, frisou o fazedor de cultura, Joaquim Neto Costa.

Fortalecimento

A ampliação do recurso foi anunciada pelo prefeito Ilderlei Cordeiro na manhã desta terça-feira, 19. “A gente compreende a importância da cultura na formação de uma sociedade de paz. E não poderíamos fazer diferente, aumentamos o repasse do edital. Isso é possível graças a seriedade, transparência e equilíbrio das nossas contas públicas”, endossou o prefeito.

Comentários