Compreendendo a importância de auxiliar os pacientes da Clínica de Doenças Renais do Vale do Juruá, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul disponibilizou transporte para as pessoas que estão realizando tratamento de hemodiálise.

“Toda iniciativa que seja para beneficiar a população contará sempre com nosso apoio. Para nós é muito satisfatório poder oferecer transporte aos pacientes e cadeirantes. De antemão, parabenizo o trabalho o doutor Ricardo e da doutora Aline pelo empenho e carinho dedicado aos pacientes”, frisou o prefeito Ilderlei, que foi pessoalmente selar a parceria.

A Clínica de Doenças Renais disponibiliza tratamento de hemodiálise aos cruzeirenses desde 2017. É um empreendimento privado, que tem seus serviços contratados pelo Governo do Estado por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Nós temos pacientes acamados, extremamente debilitados. Esse transporte da Prefeitura é uma benção para os nossos pacientes e eu tenho certeza que todos eles são muito gratos”, explicou a enfermeira da clínica, Emanuelle Farias.

