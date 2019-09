O concurso prevê a contratação de servidores efetivos, enquanto o processo seletivo simplificado é destinado ao recrutamento de trabalhadores temporários.

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, no Acre, publicou editais para a realização de um concurso público e um processo seletivo. Juntos, eles totalizam 511 vagas. O concurso prevê a contratação de servidores efetivos, enquanto o processo seletivo simplificado é destinado ao recrutamento de trabalhadores temporários.

Confira a distribuição das vagas disponíveis no concurso público:

Nível Fundamental

Carpinteiro (2), Eletricista (2), Mecânico (1), Operador de Máquinas (5), Operador de Trator Agrícola (2), Pedreiro (2) e Pintor (2).

Nível Médio/Técnico

Agente de Controle em Zoonoses (3), Agente de Trânsito e Transporte (3), Auxiliar Administrativo (10), Auxiliar Cultural (2), Auxiliar de Gestão de Farmácia (5), Auxiliar de Saúde Bucal (10), Auxiliar Esportivo (1), Educador de Trânsito (4), Educador Social (2), Fiscal Ambiental (1), Fiscal de Obras e Infraestrutura (2), Fiscal de Tributos (5), Fiscal Sanitário (6), Microscopista (20), Motorista (10), Técnico Agropecuário/Agroflorestal (4), Técnico em Agrimensura (1), Técnico em Edificações (1), Técnico em Enfermagem (30), Técnico em Geoprocessamento (1), Técnico em Informática (2), Técnico em Segurança do Trabalho (1), Vistoriador (1) e Web Designer (1).

Nível Superior

Agente Cultural (2), Analista de Sistema (1), Arquiteto (3), Assistente Social (8), Auditor Municipal (1), Biólogo (1), Biomédico (2), Cirurgião Dentista (10), Contador (3), Economista (1), Educador Físico (4), Enfermeiro (30), Engenheiro Agrônomo (1), Engenheiro Civil (2), Engenheiro de Tráfego (1), Engenheiro Florestal (1), Engenheiro Químico (1), Farmacêutico/Bioquímico (3), Fisioterapeuta (5), Fonoaudiólogo (2), Gestor de Desastre (1), Gestor de Risco (1), Gestor Público (5), Historiador (1), Jornalista (1), Médico Clínico Geral (10), Médico Ginecologista (1), Médico Pediatra (1), Médico Veterinário (2), Nutricionista (6), Professor Nível Superior – Licença Plena em Pedagogia (150), Psicólogo (5), Terapeuta Ocupacional (2) e Turismólogo (1).

O processo seletivo, por sua vez, oferece 100 vagas para o cargo de Agente de Combate às Endemias. Para se candidatar, é necessário ter concluído o ensino médio e o curso de formação inicial, com carga horária de 40 horas.

A remuneração varia entre R$ 1.077,84 e R$ 10.500,00. As jornadas de trabalho podem ser de 30 ou 40 horas semanais, dependendo do cargo em disputa.

A organização é de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Tanto o concurso quanto o processo seletivo terão validade de dois anos, contados a partir da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração municipal.

Inscrições

As inscrições para o concurso e o processo seletivo podem ser feitas no site do IBFC, até às 20h59 (horário local) do dia 22 de outubro. O valor da taxa de inscrição será de R$ 50,00 para os cargos de nível fundamental, R$ 60,00 para nível médio e R$ 80,00 para os cargos de nível superior.

Etapas

O Concurso Cruzeiro do Sul – AC será composto por duas etapas: uma prova objetiva, que será aplicada para todos os cargos, e a prova de títulos, para todos os cargos de nível superior e para Educador Social, Eletricista, Fiscal Ambiental, Fiscal de Obras e Infraestrutura, Fiscal de Tributos, Fiscal Sanitário, Microscopista, Operador de Máquinas, Operador de Trator Agrícola, Técnico em Enfermagem, que são cargos de nível médio/técnico.

Já o Processo Seletivo para o cargo de Agente de Combate às Endemias será constituído de etapa única, sendo uma prova objetiva de múltipla escolha.

A prova objetiva, para ambas as seleções, será composta por 40 questões sobre as disciplinas de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, História e Geografia do Acre e Conhecimentos Específicos. O exame será aplicado no dia 24 de novembro, na cidade de Cruzeiro do Sul – AC.

Para mais informações, acesse os editais:

